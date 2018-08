Kim Emmen verovert zesde plaats in CSI3* Grote Prijs

Met de Contact van de Heffinck-zoon Kannabis van de Bucxtale was Hendrickx zonder enige twijfel de beste. Ze bleef foutloos in een tijd van 36,48 seconden in de barrage van de Grote Prijs en bleef daarmee ruim drie seconden voor op Malin Baryard-Johnsson en H&M Indiana (v. Kashmir van Schuttershof).

Naast de nummers één en twee slaagde ook Tom Dhaeyere met James van de Oude Heihoef (v. Douglas) er in foutloos te blijven, dat bracht hem de derde positie. De nummers vijf tot en met acht, waaronder Emmen, kwamen alle vier met één balk de ring uit.

Uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl