De KWPN-goedgekeurde High Five U.S. raakte in 2016 geblesseerd en moest sindsdien verstek laten gaan in de KWPN Hengstencompetitie, Pavo Cup en verscheen ook niet op hengstenshows. Inmiddels is de donkerbruine Charmeur-zoon weer licht in training. Kim Grootendorst heeft plaatsgenomen in het zadel van de hengst.