Kira Wulferding wint Nürnberger Burg-Pokal in Bonhomme

In mei kwalificeerde Wulferding zich al voor de finale toen zij de selectiewedstrijd in Redefin won met Brianna (v. Bulgari) met een score van 76,171%. Bijzonder feit is dat Wulferding met beide paarden de hoogste scores in het selectietraject heeft behaald.

Finale

Naast Wulferding hebben Friederike Hahn, Dorothee Schneider, Annabel Frenzen en Hubertus Schmidt zich al gekwalificeerd voor de finale in Frankfurt. Tot die tijd zijn er nog zes selectiewedstrijden waarin ruiters zich nog kunnen kwalificeren.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Dressage-news