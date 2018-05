Kira Wulferding wordt eerste en tweede in Nürnberger Burg-Pokal kwalificatie

Op het protocol van Brianna zijn een hoop stabiele scores terug te vinden. Met name de galoponderdelen, waaronder de wissels en de uitgestrekte galop, worden meerdere keren met een 8,5 of zelfs een 9 gewaardeerd.

Bohemian Rhapsodie

De proef van Bohemian Rhapsodie is ook stabiel maar heeft minder uitschieters naar boven. Het binnenkomen wordt door de juryleden nog bijna unaniem met een 8 gewaardeerd, maar alle andere onderdelen daarna worden bijna constant met 7-ens en 7,5-en gewaardeerd wat een tweede plaats waard blijkt te zijn.

Frederic Wandres

De derde plaats is voor Frederic Wandres met Formidable 45 (v. Fürst Romancier) van Hof Kasselmann. Zij werden door de juryleden unaniem op een derde plaats gezet met 72,098%.

Kwalificaties

De wedstrijd in Redefin was de derde kwalificatiewedstrijd in een serie van twaalf. De winnende combinaties van de kwalificaties tot nu toe zijn:

Hagen: Friederike Hahn & Die Fürstin – 74.366%

Mannheim: Dorothee Schneider & First Romance – 73,659%

Redefin: Kira Wulferding & Brianna 76.171%

Klik hier voor de uitslagen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl