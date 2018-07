Met een geleend paard en een geleende kür naar de Nederlandse titel, dat gebeurt niet iedere dag. Beckers rijdt Easy Quo nu ongeveer een jaar en dit was zijn eerste grote kampioenschap. De negenjarige ruin liep steady door de proef en kwam als enige paard in de ZZ-Zwaar finale zonder fouten door de wisselseries.

Eerste keren

“Ik ben heel tevreden over hoe hij het hier gedaan heeft. Gisteren was de eerste proef natuurlijk natuurlijk naar binnen verplaatst. Dat was een goede keuze denk ik, maar maakte het niet makkelijker. De eerste onderdelen was hij daar wat gespannen, maar dat ging best snel beter. Vandaag liep hij voor het eerst in deze grote ring, voor het eerst een kür op muziek en bleef hij ook super bij de les. Ik kan niet anders dan tevreden zijn.”

‘Je had ons in januari moeten zien’

Het is snel gegaan met Easy Quo. “Je had ons eind januari moeten zien in de eerste proef in de ZZ-Zwaar. Je had je doodgelachen, zo slecht was het. Dat is heel snel goedgekomen naarmate hij sterker wordt. Hij bijvoorbeeld veel constanter geworden in de aanleuning, dat is nu zijn sterke punt.

Doel Grand Prix

Het uiteindelijke doel met Easy Quo is de Grand Prix. “We gaan lekker kilometers maken, ervaring opdoen en bouwen het rustig op. Het is écht een paard met veel talent voor de toekomst”, vervolgt Beckers enthousiast. Ze rijdt de zwarte ruin voor zijn eigenaresse Sanne Scheepers, die hem zelf op stal heeft, een aantal keer per week naar Beckers brengt om te trainen en de andere dagen zelf in het zadel zit. “We kijken hoever we kunnen komen. Hij doet al goed piaffe-passage. Nu door naar de Lichte Tour. Ik hoop volgend jaar Grand Prix met hem te starten.”

Lotje Schoots 2, Floor van Kempen 3

Op plaats 2 in deze ZZ-Zwaar finale Lotje Schoots met Grace of Rose (Jazz x Krack C) met 73,025% en derde werd Floor van Kempen met de door haar zelf gefokte Geronimo (Bordeaux uit Paragon) met 69,575%. Grace of Rose heeft alvast kennis kunnen maken met de ring in Ermelo, volgende week mag de merrie namelijk weer opdraven voor het WK voor jonge dressuurpaarden.

Uitslagen

Bron: Paardenkrant-Horses.nl