Kirsten Beckers wint eerste onderdeel ZZ-Zwaar

De laatste rubriek van vrijdag, de ZZ-Zwaar die om 18:00 uur van start ging in de Amalia-hal, is met 71,333% gewonnen door Kirsten Beckers en de Status Quo-zoon Easy Quo. Met precies één procent verschil volgt Neelke van Knollenburg met Feline (v. Jazz) op de tweede plaats. De derde positie wordt ingenomen door Lotje Schoots en Grace of Rose, eveneens een dochter van Jazz.