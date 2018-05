Kirsten Brouwer en Ghandi winnen ZZ-Zwaar debuut

De zege in de ZZ-Zwaar rubriek in Nigtevecht ging donderdag naar Kirsten Brouwer, die de KWPN-hengst Ghandi voor het eerst uitbracht in deze klasse. Het duo maakte hun debuut in de ZZ-Zwaar rubriek en won deze met een score van 68,43%. “Heel blij!”, schreef de amazone op haar facebookpagina. “Trots op hem.”