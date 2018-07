Kirsten Brouwer Nederlands kampioen Lichte Tour

Daniëlle Heijkoop kwam met Daula (v. Gribaldi) tot 74,314% in het eerste onderdeel en stond daarmee tweede. Het is een sterke combinatie die behoorlijk hoge moeilijkheidsgraad liet zien, al waren er wat problemen in de wisselseries. Heijkoop kon met 73,435% het gat met Brouwer niet dichten. Sterker nog, de strijd om het zilver was nog niet beslist.

Van der Meer gaat langszij

Patrick van der Meer kwam met President’s First Apple (v. Vivaldi) als laatste starter in de ring. Hij reed een mooie kür op televisiemuziek van oa Miami Vice en The Knight Rider. Zijn imponerende vos leek daarbij soms een beetje afgeleid. Na het eerste onderdeel stond Van der Meer nog vlak achter Heijkoop, maar toen zijn kür met 74,925 beloond werd, kwam Van der Meer op de tweede plaats uit. Heijkoop pakte het brons.

Uitslag

Bron: Paardenkrant – Horses.nl