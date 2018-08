Kittel kiest voor Well Done de la Roche CMF

“Het was heel moeilijk om te kiezen. Beide hebben een goed seizoen achter de rug.”,vertelt Patrik Kittel op de website van de Riding Sports Association. Welldone De La Roche debuteerde op zijn eerste grote internationale wedstrijd in 2017 en is nog niet zo ervaren in alle situaties Olympische paard Patrik’s Deja. Maar het zal “Welli” zijn die het vertrouwen krijgt om aan het WK deel te nemen. “Ze heeft een fantastisch seizoen gedaan”, zegt Patrick. Patrick kondigt aan dat Welli nog een beetje gevoelig is binnen en past daarom goed voor de merrie om een ​​kampioenschap buiten mee te maken. Voor het indoorseizoen van de Wereldbeker heeft Patrik Kittel vertrouwen in Deja.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Ridsport