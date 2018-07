Klaas Mostert en Paul Bavelaar 10e en 11e op EK Veteranen

In de eerste wedstrijd voor het Europees Kampioenschap op donderdag werd er een parcours direct op tijd over 1.25 meter gereden. Paul Bavelaar reed Vesuvius hier in 74,37 seconden rond en werd daarmee 10e. Klaas Mostert werd 24e in een tijd van 78,36 seconden.

Op vrijdag werd er een wedstrijd over twee omlopen gereden. Bavelaar en Mostert werden hierin beiden achtste met 4 strafpunten in de tweede omloop.

Eindstrijd

Zondag werd de eindstrijd om het kampioenschap gevoerd met een wedstrijd over twee omlopen. Mostert werd 13e met één strafpunt in de eerste omloop en vier strafpunten in de tweede omloop en Bavelaar reed een foutloze eerste ronde maar moest acht strafpunten in de tweede omloop incasseren.

Eindklassement

De wedstrijden samen resulteerden in een 10e plaats voor Klaas Mostert en een 11e plaats voor Paul Bavelaar in het eindklassement. De winst ging naar de Duitser Ernst-Frieder Homberger die Cliff H 2 (v. Cento) foutloos door alle parcoursen stuurde.

Klik hier voor het eindklassement.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl