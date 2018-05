Klap in de wei wordt Grand Prix-paard Pavarotti fataal

Janette Bouwman kreeg Pavarotti als driejarige onder het zadel en leidde hem op tot de Grand Prix. Het fokproduct van H. Vingerhoets uit Diessen kwam in 2008 onder het zadel van Hubertus Schmidt. Met Victoria Michalke liep de Ferro-zoon van maart 2011 tot en met mei 2013 in de internationale Grand Prix.

Leerpaard

Laatste eigenaresse Ellesse Tzinberg kocht Pavarotti als leerpaard. Het duo debuteerde in 2015 in de internationale Grand Prix U25 en stapte datzelfde jaar over naar de senioren Grand Prix. De laatste wedstrijd van het paar was vorig jaar op CDI Wellington. Daarna genoot Pavaroti van zijn pensioen.

Fatale klap

Een klap van een ander paard in de wei had fatale gevolgen. Pavarotti had dermate ernstig letsel opgelopen waarna hij werd ingeslapen. Voor de internationale Grand Prix heeft Tzinberg de beschikking over de KWPN-ruin Triviant (v. Olivi), met welke ze dit jaar (via een extra startplek) in de Wereldbekerfinale van Parijs reed.



Bron: Paardenkrant-Horses.nl