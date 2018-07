Vrijdag 27 juli was de overwinning nog voor Sanne Voets, vandaag was het in de kleine finale Grade V de beurt aan Annemarieke Roling-Nobel met haar Doo Schufro (Doolittle x Harvard). De Groningse amazone vormt sinds vorig jaar een combinatie met de 9-jarige Oldenburger ruin en wist vandaag een goede prestatie neer te zetten en een score van 68,18% te behalen. Ze won met een flinke voorsprong van Nicole den Dunk met de Fidertanz-zoon Faust (65,96%), derde werd Lisanne Hoefsloot met Dakota Domino met 63,63%.

Bron: nk-dressuur.nl