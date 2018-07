De Duitse FN maakte gisteren na CHIO Aken een dressuur-longlist bekend voor de Wereldruiterspelen in Tryon. Nog geen definitieve teamsamenstelling aangezien de FEI-deadline voor het opgeven van de teams pas op 3 september ligt. De KNHS maakt aankomend weekend al wel vrolijk de teams voor Tryon bekend op het Nederlands Kampioenschap Dressuur in Ermelo. Is dat, vijf weken voor de deadline, niet een beetje voorbarig? En erger: zet de KNHS zichzelf daarmee niet al vooraf op achterstand? Er kan immers nog veel gebeuren tot 3 september.