KNHS Titel voor Z-Friezenteam

Voor de viertallen die uitkomen in de klasse M/Z/ZZ stond er naast de traditionele proeven ook een kampioenschap kür op muziek op het programma om de Divoza prijs.

Z-Friezenteam

Het Z-Friezenteam uit Groningen ging hier met de fraaie score van 75,917% afgetekend met de titel naar huis. Dit viertal bestaat al vier jaar en werd de afgelopen drie jaar kampioen van Groningen in de klasse ZZ en ZZ-kür. Vorig jaar werden ze tweede op de Hippiade en nu dan de hoofdprijs voor dit mooie uniforme gezelschap dat ook regelmatig op shows te bewonderen is. Zo waren ze al te zien op Horse Event, de KFPS Hengstenkeuring en in live optredens met Ogene en Douwe Bob.

Afdelingsdressuur viertal Kür op Muziek klasse M/Z/Z – Divoza prijs

1. Z-Friezenteam Groningen (Leek), 75,917%

2. Stidalruiters (Stieltjeskanaal/Dalerveen), 70,750%

3. Horses For Heezen – Sliedrecht (Sliedrecht), 68,334%

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: KNHS/Paardenkrant-Horses.nl