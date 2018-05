KNHS wil met leden in gesprek over toekomst

De KNHS organiseert binnenkort vijf bijeenkomsten om met leden in gesprek te gaan over de toekomst. De toekomstvisie van de KNHS zelf is al gepubliceerd in het meerjarenbeleidsplan 2018+. “Om dit traject te laten slagen, hebben we jou keihard nodig. We gaan de dialoog aan met paarden(sport)liefhebbers, want wij zijn oprecht geïnteresseerd naar wat er leeft bij iedereen die de paarden(sport) een warm hart toedraagt”, schrijft de KNHS.