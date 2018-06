Kocher sluit 4* CSI Devon af met zege op ‘machine’ Kahlua

Andy Kocher vertrok met Kahlua als eerste in de negen man sterke barrage. De Amerikaan leverde meteen en snelle foutloze rit af in 38,82 seconden en moest afwachten waar het toe zou leiden. Zelf was hij er niet zeker van: “Ik had gemakkelijk een galopsprong minder kunnen rijden op de laatste lijn, het moesten er acht zijn, ik prutste er één extra in. Daar had David me te pakken, maar hij had er al een balk af.” David Reposa klokte 38,32 met S&L Sage (v. Wandor van de Wispelaere) maar werd met vier strafpunten zevende.

‘Gefocuste machine’

Over het tienjarige fokproduct van H. Broekman uit Ruinen is Kocher zeer te spreken. “Op deze hoogte heeft ze nog niet veel gelopen en ik gooide haar eigenlijk zo voor de leeuwen. Ze heeft veel persoonlijkheid en doet alles op haar eigen manier. Maar in de ring is ze een gefocuste machine. Ze is echt fit nou, maar ze was een groot, dik paard. Op stal wil ze alleen maar eten.”

Madden drie en vier

Achter Kocher en Kahlua werd Nicole Shahinian-Simpson tweede op Akuna Mattata (v. Quinar) in 39,25 seconden. Beezie Madden sprong Breitling LS (v. Quintero) naar de derde plaats in 39,68 seconden en met haar Tangelo van de Zuuthoeve-zoon Darry Lou werd ze ook nog vierde.

