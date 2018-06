Koos de Ronde met nieuw span paarden naar Aken

Afgelopen weekend probeerde De Ronde zijn nieuwe span voor het eerst uit in een demonstratie op Outdoor Zuid Holland in Strijen. De paarden staan sinds half mei bij de menner op stal en hadden al ervaring in het tweespan. De Ronde was op zoek naar een nieuw span omdat zijn indoorpaarden wat op leeftijd beginnen te raken.

Eerste gevoel was goed

Het eerste gevoel van De Ronde was goed liet hij weten op Hoefnet: “Je kan thuis trainen wat je wil, maar pas in een entourage met publiek weet je echt hoe ze reageren.”

Jump and Drive

De wedstrijd in Aken is een teamwedstrijd waar enkele daarvoor uitgenodigde vierspanmenners elk met een bekende spring- en een eventingruiter een team vormen. De teams nemen het in een gecombineerde wedstrijd tegen elkaar op. De ruiters rijden hun parcours en een van hen springt daarna achterop bij het vierspan dat een minimarathon aflegt in het stadion.

