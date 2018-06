Kristen Vanderveen wint CSI4* Grote Prijs Tryon

In een tijd van 36,573 seconden kwam Vanderveen foutloos over de finish. Eigenlijk had Kristen helemaal niet gepland om met Bull Run’s Faustino de Tili in de CSI4* rubriek te starten. Ze wilde een nieuw paard meenemen in deze rubriek, maar omdat Faustino de Tili zo goed sprong afgelopen week kon ze hem niet op stal laten staan.

Tweede en derde plaats

De tweede plaats was voor Aaron Vale met Finou 4 (v. For Pleasure) met een barragetijd van 38,028 seconden en Pablo Barrios werd derde met Elana 22 in 38,807 seconden.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Worldofshowjumping