In 41,68 seconden reed Vanderveen Bull Run’s Prince of Peace foutloos door de barrage. Brian Moggre werd tweede met MTM Vivre Le Reve (v. Ustinov) in 42,156 seconden. De derde plaats was voor Brittni Raflowitz met Dustin 254 (v. Dollar Du Murier) met een foutloze barrage in 45,583 seconden.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl