Kristen Vanderveen wordt eerste en tweede in CSI2* Classic Stake Tryon

Met Bull Run’s Faustino de Tili (v. Berlin) was Kristen helemaal niet van plan om risico’s te nemen. De AES-goedgekeurde schimmelhengst kwam net terug van een korte vakantie en mocht daarom rustig aan inkomen. De hengst is van zichzelf echter zo snel dat hij met een foutloze barrage in 35,528 seconden toch de winst pakte.

Prince of Peace

Met Bull Run’s Prince op Peace (v. Cardenio) was Vanderveen haar eigen grootste concurrent. De negenjarige bruine ruin moet nog een hoop leren en liet in de Classic Stake zien dat hij ook goede aanleg voor het barragerijden heeft. In een tijd van 36,664 seconden kwam hij foutloos over de finish wat een tweede plaats opleverde.

Derde, vierde en vijfde

Manuel Torres werd derde met Christofolini H (v. Canto) in 37,124 seconden. De vierde plaats was voor Darragh Kerins met Silteplait de Circee (v. Ephebe for ever) in 37,156 seconden en David Blake mocht zich als vijfde opstellen met Keoki (v. Catoki) met een foutloze barrage in 38,505 seconden.

Almighty

Met Bull Run’s Almighty (v. Berlin) moest Kristen Vanderveen een springfout incasseren in de eerste omloop, wat haar toch nog een zevende plaats opleverde als snelste vierfouter.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Worldofshowjumping