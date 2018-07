Kristina Bröring-Sprehes Desperados niet naar Tryon

Desperados is al langere tijd aan het kwakkelen. In 2017 raakte de hengst in aanloop naar de Europese Kampioenschappen geblesseerd en was langere tijd uit de running. Desperados leek in dit Wereldruiterspelenjaar weer op tijd weer fit te zijn. Hij maakte in Hagen in april een winnende rentree, maar raakte daarna opnieuw geblesseerd. Daarbij ging het om een nieuwe blessure. Bröring Sprehe moest de hengst terugtrekken voor de Duitse Kampioenschappen in Balve (de eerste observatiewedstrijd) en nu dus ook voor Aken.

Spijtig

Klaus Roeser, dressuurvoorzitter van de DOKR, meldt: “Aken was helaas te snel voor Desperados. Ik vind het zeer spijtig, vooral voor Kristina.” Desperados was de afgelopen jaren van vaste waarde voor het (bijna onverslaanbare) Duitse team. Voor een andere Duitse topcombinatie lijkt Tryon ook ver weg: Showtime FRH van Dorothee Schneider kampt ook al langere tijd met een blessure.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl