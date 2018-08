Kür goud voor Jacqueline Wing Ying Siu op Asian Games

Met 77.045% won Jacqueline Wing Ying Siu de kür, een percentage dat ze nog niet eerder had gehaald. De amazone die in Engeland woont en traint kreeg JC Fuerst on Tour niet lang geleden onder het zadel. De Hong Kong Jockey Club kocht het voormalige kampioenspaard van Duitse Anna-Christina Abbelen begin dit jaar. In juni debuteerde Jacqueline Wing Ying Siu in Harthill – Bolesworth met een zesde plaats in de PSG en een derde plaats in de kür.

Na twee overwinningen op de Asian Games moest Mahamad Fathil Mohd Qabil Ambak in de kür genoegen nemen met het zilver. Op de Rotspon-nazaat Rosenstolz kreeg de ruiter uit Maleisië, die bij Lars Bak Andersen traint, 76.6205%.

De Koreaanse ruiter Hyeok Kim kreeg het brons omgehangen. Kim traint bij de Duitse Grand Prix-ruiter Benjamin Werndl en scoorde 75.705% met de De Niro-zoon Degas K.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Paardenkrant-Horses.nl