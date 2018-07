Kür-overwinning Tosca Visser: ‘Niet normaal!!’

In de Grand Prix leverde Tosca Visser al een puike prestatie door met de dertienjarige merrie Asther de Jeu tweede te worden. In de stromende regen liep het paar naar 70.652%, nipt achter de Estelle Wettstein die met West Side Story (v. San Amour) 70.783% scoorde.

Unaniem eerste

Tijdens de kür waren de omstandigheden een stuk beter en Tosca Visser danste naar 76.07% op de muziek van onder meer Rather be van Clean Bandit. Asther de Jeu imponeerde in de draftour en alles paste perfect. Het jurylid Francis Verbeek had er zelfs bijna 78% voor over. Unaniem werd Visser op de eerste plaats gezet.

‘Het maakte me zo scherp!’

Visser: “Ik had die Russische goed zien rijden en ik dacht die moet ik hebben, ik wilde net als vorig jaar weer winnen. Het maakte me zo scherp!” “Die ‘ouwe’ werd helemaal gek…..”, lacht Tosca in haar reactie en ze vervolgde “Ik wilde ook technisch de proef goed uitvoeren, dat lukte, ik heb er ook de punten voor gekregen. Ook paste het allemaal weer super op de muziek. De kür gemaakt door Janna Rosie van ABC valt telkens weer in de smaak!”

Barbançon op bijna 2%

Met 74.435% werd Morgan Barbançon met Johnson nazaat Bolero tweede. De Russische Regina Isachkina kwam met Sun of my Life (v. San Amour) op de derde plaats met 73.620%. Margo Timmermans viel met Catch Me (v. Dreamcatcher) net buiten de prijzen, ze werd negende. Shanda de Boer werd elfde met Eastend’s Allstar (v. Tuschinsky).

Nederlands feestje bij de jeugd

Bij de Young Riders pakte Bo Oudhof overtuigend de overwinning met Colt Sollenburg (v. Vivaldi). Ze scoorde een percentage van 70.49%. Coco Soffers maakte het Nederlandse feest in Deauville compleet om bij de junioren te winnen met haar Formidable.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Paardenkrant-Horses.nl