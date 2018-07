Kürzege met ruim 80% voor Steffen Peters, Tommie Visser vijfde

Het was voor Peters de tweede keer dat hij boven de tachtig procent uitkwam met de Rock Forever-dochter, in 2015 won het duo de kür in het Oostenrijkse Achleiten met 80,975%.

Persoonlijk record

Schulz eindigde vrijdag met een klein verschil achter Peters’ landgenote Ashley Holzer op de derde plaats in de Grand Prix op zijn ‘eigen’ wedstrijd, maar in de kür liet de Luxemburger er geen twijfel over bestaan. De ruiter kreeg 77,810% voor zijn kür en verbeterde daarmee niet alleen zijn persoonlijk record met de goedgekeurde Lusitano-hengst, maar pakte daarmee ook unaniem de tweede plaats.

Top vijf

Maria Caetano maakte met Coroado, eveneens een Lusitano, de top drie compleet. De Portugese amazone kreeg 75,885% van de juryleden voor haar kür en verwees de nummer twee van de Grand Prix, Ashley Holzer naar de vierde plaats. De Amerikaanse amazone kreeg voor haar optreden met Havanna en totaal van 75,295%. Visser en Vingino kregen 72,980% van de juryleden en eisten daarmee precies nog een top 5-klassering op.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl