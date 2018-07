Kwalificatie GP Spruce Meadows: Schockemöhle voor en na

De op woensdag verreden ATCO Energy 1.55m-rubriek op Spruce Meadows telt als eerste kwalificatie voor de Grand Prix op zaterdag. 44 combinaties kwamen hierin aan de start en 14 plaatsten zich voor de barrage. De winst in deze rubriek was voor Kent Farrington met de door Antonio Hassing gefokte Creedance (Lord Z x Notaris). Tweede werd de door Schockemöhle op Gestüt Lewitz gefokte Chacco Kid (v. Chacco-Blue) met Eric Lamaze. De gezondheidsproblemen van de Canadees weerhouden hem niet van sportieve successen, de ruiter is goed onderweg in Calgary. Op 3 de ex-Schockemöhle hengst HH Messenger met Quentin Judge en op 4 weer een Chacco-Blue: Cassandra met Molly Ashe.

Uitslag



Bron: Paardenkrant-Horses.nl