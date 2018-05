Kwalificatieproef GP Valkenswaard voor Allen, Thijssen derde

De rankingproef werd gisteren door Bertram Allen al vroeg beslist. De Ier klokte op de negenjarige BWP’er Christy Jnr 60,64 seconden met een uitgekiende, foutloze ronde. Het lukte verder niemand om de 61 seconden grens te doorbreken.

Halverwege het programma kwam de Amerikaanse Jessica Springsteen aardig in de buurt van Allen. Met haar nieuwe aanwinst RMF Chacco Top finishte ze in 61,12 seconden. Springsteen heeft de negenjarige goedgekeurde Hannoveraan van Chacco-Blue pas sinds maart onder het zadel en startte drie internationale rubrieken waarin ze zevende, derde en vierde werd. Nu voegde Springsteen er een tweede plaats aan toe. De hengst werd eerder gereden door de Zuid-Afrikaanse Alexa Stais.

De derde plaats was voor Sanne Thijssen die met de achtjarige merrie Carinja (v. For Fashion) een tijd van 61,55 seconden neer zette. Thijssen verdrong daarmee Abdel Said en Venise du Reverdy (v. Quidam de Revel) naar de vierde plaats, ze was drie honderdste sneller dan de Egyptenaar.

Ook de als vijfde geplaatste Nicola Philippaerts zat in de buurt met de 61,71 seconden op J’adore van het Schaeck (v. Vagabond de la Pomme). En Marlon Modolo Zanotelli klokte op VDL Edgar M 61,83 en werd hiermee zesde. Een goede prestatie van Zanotelli die de negenjarige zoon van Arezzo VDL vorige week in Valkenswaard voor het eerst uitbracht. Lennard de Boer had de KWPN’er onder het zadel en was onder meer zevende op het WK voor zevenjarigen in Lanaken.

Met een vijftiende en zestiende pakten respectievelijk Peter Bulthuis op Icarus vh Gevahof (v. Nonstop) en Aniek Poels met Quick Hamlet (v. Quick Lauro Z) nog prijzengeld mee.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Paardenkrant-Horses.nl