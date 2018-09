KWPN-gekeurde Sterrehof’s Great Blue naar Amerika

De combinatie Roy Weel en Great Blue leverde de nodige successen op. Het duo behaalde fraaie resultaten in internationale jonge paarden-rubrieken. Dit jaar wonnen ze, met onder meer een vijfde plaats, meerdere prijzen op CSI2* Zuidwolde en werden zesde de CSI1* Grote Prijs van Jumping Schröder Tubbergen.

Castratie

De eerdere opleiding van de door G. Kouwen gefokte Great Blue was in handen van de Duitse Caroline Müller. Ten behoeve van de sport werd de Plot Blue-zoon dit jaar gecastreerd. Eerder verdiende hij als driejarige zijn dekbrevet bij het KWPN, later volgde ook goedkeuring in Westfalen.

Ook Ivo naar Amerika

Naast Great Blue heeft Stoeterij Sterrehof ook Ivo (Opium x Padinus verkocht. Het vijfjarige fokproduct van de heer Pleijter vertrekt eveneens naar de Verenigde Staten, al komt hij op een andere stal terecht. Ivo liep tot heden onder het zadel van Michael Greeve, die hem tot op L-niveau had geklasseerd.