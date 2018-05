KWPN-hengst Fantijn succesvol als concourspaard

Op de concoursen in Marum en Grootegast won Fantijn de ereklasse in handen van Lammert Tel en in Roden reed Linda Boelens de door haar opa gefokte hengst naar de overwinning in de ereklasse. Fantijn wordt ook uitgebracht in de damesrubriek en in handen van Lucy Stevens werd hij in Grootegast tweede.

Ditisem

Ook de KWPN-hengst Ditisem (v. Roy M) laat zich goed zien op concours. In handen van Albert Lueks werd Ditisem al tweede in Marum en in Grootegast en in Roden werd de combinatie derde. Ook in de damesrubriek doet de hengst het goed. Met Fera Lueks werd hij al twee keer derde en in Roden tweede.

Icoon

In het eerste kampioenschap tuigpaarden onder het zadel in Regio Noord werd Icoon (v. Colonist) afgelopen weekend kampioen. Onder het zadel van Manon Veerman liet de zeer sterk bewegende vos zich goed zien. Ditisem werd tweede met Lisanne Veenje in het zadel en Els Nijenhuis werd derde met Cetrienes (v. Vulcano).

