KWPN-hengst Gringo tweede in Samorin, De Ruijter vijfde

De 1,35m proef voor de zevenjarigen werd direct op tijd gereden. Alex Duffy was met Billy Stirling, een zoon van de Grand Prix-hengst Billy Congo, ruim de snelste. De Ier klokte 75,49 seconden, ruim twee seconden sneller dan Boy-Adriaan van Gelderen.

Sale of the Rising Stars

Van Gelderen had de KWPN-hengst Gringo onder het zadel. De Belg kocht de zoon van Catoki vorig jaar op de Sale of the Rising Stars voor 130.000 euro. De hengst won destijds de ISAH Cup voor vierjarige springpaarden. In Samorin moest Van Gelderen genoegen nemen met een tweede plaats achter Duffy.

Anouk de Ruijter bleef met de Ierse merrie Barnadown Ricky ook foutloos in een tijd van 86,04 seconden wat de vijfde prijs opleverde.

Karaevli goed bezig

Bij de zesjarigen was er een overtuigende zege voor Ömer Karaevli op de KWPN’er Hayley. Op de dochter van London was de Turk vijf seconden sneller dan de Sloveen Urh Bauman met Larisal (v. Larimar). Ook met zijn tweede paard de hengst Corragio (v. Conthargos) was Karaevli goed bezig, hiermee werd hij derde. Corragio schafte de Turk aan op de Dutch Sport Horse Sales voor 295.000 euro.

