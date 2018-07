KWPN-hengst Il est Balou wint opnieuw

Aniek Diks was aangenaam verrast over de kwaliteit van de springpaarden. In tegenstelling tot vaste jury Freek van der Laan zag zij de deelnemende paarden voor het eerst. Over de winnaar waren de twee het snel eens: opnieuw voerde de Balou du Rouet-zoon Il est Balou met Albert Zoer de ereronde aan. Zoer won hiervoor al de selecties in Staphorst en Nieuwleusen.

Topdag Zoer

Albert Zoer had in Grolloo een absolute topdag. Niet alleen won hij met Il est Balou, met zijn andere KWPN-hengst It’s Otto (v. Etoulon VDL) pakte hij ook nog eens de derde plaats. “Il est Balou heeft de hele competitie heel constant gesprongen, met heel veel kwaliteit. It’s Otto sprong bij de vorige selectie ietsje minder dan hij eigenlijk kan, maar nu heeft hij echt wel laten zien dat hij een topper is.”

Zoon Quaprice Z

Béanke Roeland nestelde zich op de tweede plaats met Imposant (Quaprice Z x Indoctro), een plek die ze eerder ook bij de selectie in Nieuwleusen bezetten. Imposant kreeg een 8,1 voor het springen en bleef daarmee It’s Otto, die een 8 kreeg, net voor. Willem Verdonk pakte met Ikke (Cream on Top x Gentleman) de vierde plaats.

Emir R-dochter wint vierjarigen

Bij de vierjarigen was de hoogste score voor Judeska Molga van de Crumelhaeve (v. Emir R). De merrie werd vakkundig voorgesteld door Sylvana Wezeman, die vrijdag een druk schema had. “Ik start ook met een aantal paarden in Houten, maar deze wedstrijd wilde ik absoluut rijden, want ik wil met deze merrie natuurlijk graag naar de finale. Je mag maar één selectie missen, dus we moesten hier aan de bak.”

‘Kan over een huis springen’

“Het is een paard dat eigenlijk altijd wel heel veel springt, maar ik merk ook wel dat ze zich echt ontwikkelt en dat ze steeds meer kracht krijgt. Ze heeft veel vermogen, voor mijn gevoel kan ze wel over een huis heen springen”, lachte Wezeman na de huldiging.

Veel concurrentie

De concurrentie in de groep vierjarigen was sterk. Goede tweede werd de vos J.Coutinho (v. Harley VDL) met Rink-Jan Dijkstra, een combinatie die de hele competitie steeds vooraan te vinden was en die zeker een geduchte kanshebber is voor de eindzege van De Wolden Cup. De derde plaats ging naar Jip (v. Tangelo van de Zuuthoeve), gereden door Nicole Eggens.

De finale is op 24 juli in Veeningen.

