KWPN-hengst Jubel ES wint voorselectie met overmacht

Aansluitend aan de stamboekkeuring in De Mortel kwamen 41 vierjarige springpaarden en 37 vijfjarigen in de ring voor de Blom Cup-voorselectie. Isa-Balia (Falaise de Muze x Atlantic) overtuigde het meest bij de vijfjarigen. De één jaar jongere KWPN-hengst Jubel ES (Harley VDL x Lauriston) won met overmacht in zijn leeftijdscategorie.