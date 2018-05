KWPN hengst Jukebox wint jonge paarden Tubbergen

Vorig jaar werd Jukebox, gefokt door Fokker van het Jaar de familie Van Kooten, in het stamboek ingeschreven met 81,5 punten voor zijn verrichtingsexamen waarbij vooral zijn vermogen opvallend was. De zoon van Padock du Plessis liet in Tubbergen weer zijn goede springkwaliteiten zien onder Sonja Vlaar en won met een totaal van 25.5 punten de rubriek vierjarige springpaarden.

KWPN hengst Justice HL derde

De hengst kreeg concurrentie van de Calvaro Z-zoon Jappeloup. Het fokproduct van Wilfried Nijhof uit Haaksbergen en gereden door Zoi Snels kwam tot 25.4 punten, goed voor de tweede plaats. De KWPN hengst Justice HL (v. Harley VDL) van Stal de Wiemselbach liep onder Caroline Müller naar de derde plaats met 25.3 punten.

Unique Promesse Z wint vijfjarigen

Olivier van der Vaart won met Unique Promesse Z (v. Ogano Sitte) de groep vijfjarige springpaarden. De dochter van Ogano Sitte komt uit de elite-prestatie-sportmerrie Promesse (v. Heartbreaker), die ook moeder is van de goedgekeurde Grand Prix-hengst Untouchable (v. Hors la Loi II) en de Zangersheide-hengst Escape Z (v. Emerald) die onlangs in het bezit kwam van Harrie Smolders. Van der Vaart kreeg 25.5 punten met de merrie.

Twee maal Maxime van Andel

Maxime van Andel pakte de tweede en derde plaats met de paarden Irvington VDL (v. Baltic VDL) en Ivivo (v. Harley VDL). De amazone die werkzaam is bij de VDL Stud kreeg met de Baltic-zoon 25.2 punten en met Ivivo 24.9.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Paardenkrant-Horses.nl