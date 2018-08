KWPN-hengst Westenwind gaat para-carrière tegemoet

Philippe Claeys, vader van de Belgische para-amazone Manon Claeys, laat op zijn Facebook-pagina weten erg blij te zijn Westenwind te kunnen verwelkomen. Het is de bedoeling dat Claeys plaatsneemt in het zadel van de donkerbruine hengst, maar zal hem moeten delen met haar man Ahmed Sharbatly. Sharbatly komt door thuisland Saudie Arabië uit in de para-dressuur.

Ruiterwissels

De vijftienjarige hengst, gefokt door Adri Zekveld, begon zijn carrière onder Emmelie Scholtens, met wie hij in 2011 nog Nederlands kampioen ZZ-Zwaar werd. Daarna bereikte hij de Subtop nog met Tom Franckx, Kirsten Brouwer en Ireen de Leeuw, die hem uitbracht onder de naam Watch Me.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl