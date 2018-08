KWPN-hengst Westenwind in de verkoop

In 2016 verkocht Adri Zekveld van Stoeterij Sollenburg zijn KWPN-hengst Westenwind. De Flemmingh-zoon ging een nieuwe toekomst tegemoet bij een Nederlandse amazone in het oosten van land die ten tijden van de verkoop nog anoniem bleef.

Twee keer WK Verden

In de sport presteerde Westenwind verdienstelijk: hij nam tweemaal deel aan het WK voor jonge paarden in Verden, waarbij hij het als vijfjarige tot de finale schopte. Hij werd Hippiadekampioen in het Z1, tweede op het NK in het ZZ-Licht en in 2011 Nederlands Kampioen in het ZZ-Zwaar.

Watch Me

Onder zijn latere ruiter Tom Franckx kwam Westenwind nog uit in de Lichte Tour in België. Daarna bracht Zekveld zijn hengst naar Stal Brouwer, waar Kirsten Brouwer in het zadel plaatsnam. Zij werd dertiende met de hengst op het NK in de Lichte Tour.

Na de verkoop werd Westenwind onder de naam Watch Me in de Subtop uitgebracht door Ireen de Leeuw.

