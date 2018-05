KWPN-hengsten vallen op op CH Doornspijk

De kleine nationale limietklasse was qua deelnemerseld niet zo groot. Drie KWPN-hengsten namen deel aan deze rubriek en de hoofdprijs was voor Idol van Black Horse B.V. uit Sliedrecht. Mark de Groot reed deze bijzonder tuigtypisch optredende hengst, evenals twee dagen eerder, naar een grootse overwinning. Idol groeide in de wedstrijd en zijn passen werden steeds groter met een geweldig voorbeengebruik. Het hele rijke front maakte het plaatje helemaal compleet. Plaats twee ging vervolgens ook naar een KWPN-hengst en dat was Icellie van Rein Bosch uit Hellendoorn. In handen van Harm Jan Veenstra liet Icellie geweldige bewegingen zien waarin heel veel zweefmoment en heel veel power zat. Zware concurrentie kwam er van de zeer vast presterende en best bewegende ECW Imondro (v. Cizandro) van Alfons Engbers met Lambertus Huckriede die wat front betreft Icellie overtrof. Imondro was zeer nabij. De vierde hengst in dit gezelschap was Image HBC van de HBC-stal met Harry van Middelaar. De groot dravende Image hoorde met plaats vier net niet bij de overrijders. Mark reed ook de hengst Hertog Jan van Black Horse in de regionale tussen limiet naar een klinkende overwinning.

Verrassend

Vijf toppers kwamen er in de baan in de nationale grote limietklasse. Twee KWPN hengsten mochten daar in de finale strijden om de hoogste eerst. Het werd een enerverende strijd met een enigszins verrassende uitslag. De hengst Dylano leek in deze rubriek namelijk regelrecht op de overwinning af te steven. In handen van Mark de Groot liep de hengst een van zijn beste wedstrijden. Foutloos en groots in alles is een beschrijving die zijn geweldige prestatie volledig omschrijft. Hij had heel veel support. De hengst Bommelsteyns Hubert van Jaap van der Meulen gaf in handen van Lambertus Huckriede ook alles, maakte zich heel deftig en bewoog ook sterk. Zijn prestatie had de voorkeur van de jury die toelichtte dat het sterke achterbeengebruik van Hubert en het feit dat hij geen opzet op had de doorslag had gegeven maar gaf aan dat het wel heel dicht bij elkaar lag. Berry van der Genugten reed de altijd actievolle Diesel (v. Unieko) van Egbert Kruiswijk naar een eervolle derde plaats in dit grote geweld.

Show

Met zes deelnemers was de nationale ereklasse weliswaar wat zuinig bezet maar dit zestal maakte er wel een pracht tuigpaardenfestijn van. Drie mochten naar de herkansing en dat leverde wat betreft plaats twee en drie een verschuiving op. Brandy (v. Uromast) van het Brandy Consortium met Harry van Middelaar bleef ook bij herkansing op kop en die plaats haalde hij binnen op zijn welbekende manier. En dat is: alles overziend en met de nodige actie. Maar er was zeker concurrentie. Leendert Veerman had zijn Equifirst Amadeus (v. Saffraan) goed in vorm en liet de vos er bijzonder fraai showend met veel dans en afdruk in zijn bewegingen overgaan. Amadeus steeg dan ook bij herkansing een plaatsje ten koste van Berino (v. Stuurboord) van Stal de Groot met Mark de Groot. Twee paarden die elk op hun manier een topprestatie leverden waarbij het voorname en beheerste optreden van Amadeus dus voorkeur kreeg. De andere toppers waren Bastiaan (v. Saffraan) met Erik van der Veen, Briljant (v. Larix) van Joop van Wessel met Henk Hammers en Unaniem (v. Renovo) met Etienne Raeven.

Gecombineerd

De damesrubriek en de rubriek voor tweespannen was een gecombineerde regionale/nationale rubriek. De damesrubriek had in Bommelsteyns Hubert, gereden door Anneke Huckriede, een pracht winnaar. Renate Veerman en de zich met veel front en veel actie showende Equifirst Eribo (v. Manno) was de directe concurrentie. Deze combinatie bleef Pien Jansen met Wild Rose F (v. Manno), een vrij recente aankoop van Stal Jansen, voor. Bij de tweespannen was het Uilke Haarsma die zijn Manno’s Celebration en Zavanno als eerste op mocht stellen. Het span begon nog niet direct in volledige harmonie maar dat kwam goed. Veerman had naast Equifirst Eribo de schimmel Equifirst Zilver gespannen en dit rijk van front zijnde en veel actie tonende span werd tweede voor Anton Epskamp met zijn nieuwe formatie Grandioos (v. Atleet) en Ivirona (v. Eebert). Een eervol begin voor deze ‘nieuwe’ tweespanrijder die zijn span zelf fokte.

Bron: KWPN