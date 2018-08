KWPN Kampioenschappen 2018 duren meer dan een week

Het programma van de KWPN Kampioenschappen 2018 is bekend en ten opzichte van vorig jaar is er weer het één en ander gewijzigd. De Kampioenschappen duren dit jaar maar liefst acht dagen en beginnen vrijdag 11 augustus met de centrale afstammelingenkeuring, gevolgd door de tuigpaardendag op zaterdag, zondag is er uiteraard rust in Ermelo, maandag en dinsdag voorrondes van de Blom Cup, woensdag halve finale Pavo Cup, donderdag finales Blom Cup, vrijdag de NMK en NVK en zaterdag de finale van de Pavo Cup.