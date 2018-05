KWPN’er Eastern Jam helpt Holloway aan zege in 3* Grand Prix Tryon

Slechts vier van de 24 combinaties bleven foutloos in het 1,50m hoge basisparcours en plaatsten zich voor de barrage. De eerste twee ruiters maakten fouten, Fernando Cardenas kreeg vijf strafpunten met Quincy Car (v. Galiani Car). Vervolgens stuurde Richie Moloney Rocksy Music (v. ARS Vivendi) wel snel rond (44,876 seconden), maar tikte onderweg een balk uit de lepels.

Halve seconde

Santiago Lambre bleef wel foutloos met de negenjarige Cetano Van Aspergem Z (v. Clinton) en finishte in 45,525 seconden. De Mexicaan legde de druk bij Hunter Holloway en Eastern Jam. Toch lukte het de Amerikaanse om op de meet een halve seconde sneller te zijn (45,06).

‘Zijn snelheid hielp me’

Holloway: “Ik wist dat ik wel iets van de tijd van Santiago af kon krijgen, Eastern Jam is van nature een erg snel paard en dat hielp me enorm!” Hunter Holloway heeft de negenjarige zoon van Lexicon ongeveer twee jaar op stal en hem rustig naar dit niveau gebracht. “Hij ontwikkelt zich als een goed Grand Prix-paard. Hij is nog niet lang op FEI-niveau en met zij tweede overwinning op rij ben ik erg trots op hem.”

Tweede paard

Met haar tweede paard in de Grand Prix, VDL Bravo S (v. Ephepe For Ever), haalde Hunter Holloway de barrage niet. Door een vlotte ronde met vier strafpunten werd het paar negende.

Bron Persbericht TIEC Tryon