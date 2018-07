KWPN’ers domineren in Event Rider Masters Jardy

In de afsluitende cross van de ERM, waarin in omgekeerde volgorde werd gestart, veranderde er niet veel meer in het klassement. Izzy Taylor verspeelde haar tweede plaats na de dressuur en het springen door 0,8 tijdfouten die ze met met Be Touchable in de cross opliep.

‘Geen ander zoals hem’

Die plaats werd ingenomen door Tim Price en de vijftienjarige Wesko. De zoon van Karandasj die na anderhalf jaar van blessureleed weer terug is, liep de cross alsof hij niet weg was geweest. Price bleef op zijn dressuurscore van 25.20 staan. Price vertelde na afloop enthousiast: “Ik denk niet dat ik een ander heb zoals hem, het is zo fijn dat hij weer terug is!”

Als een duivel

Price moest de overwinning laten aan Alexander Bragg die met Zagreb ook zonder fouten, op zijn dressuurscore de wedstrijd eindigde. De 23.60 in de dressuur was een persoonlijk record voor de Brit met zijn veertienjarige KWPN’er. Bragg ging als laatste van start in de cross en moest foutloos blijven voor de zege. “Ik reed wel een beetje als een duivel, ik wilde echt zo graag winnen,” zei de gelukkige Bragg die de druk van de achtervolgers voelde. “Ik kan nog niet geloven dat ik sneller was dan Izzy en Gemma in de cross, zij zijn de absolute snelheidskoninginnen.”

Tijdfout Taylor

Izzy Taylor kwam met Be Touchable net over de optimale tijd binnen en voegde 0,8 toe aan haar dressuurresultaat en kwam uit op 25.9. De zoon van Untaouchable liep dit voorjaar alleen de 3* in Bramham en won die.

Naber foutloze cross

Voor Nederland kwam Alice Naber met haar Olympiade-paard ACSI Peter Parker (v. I’m Supposin xx) aan de start. Na de dressuur stond Naber tiende, maar ze zakte naar de achttiende plaats door twee balken in het springen en 8.0 tijdfouten in de cross. Ook Elaine Pen vertrok in de Masters met Undercover (v. Fundy Du Mont), maar ze gaf al vroeg in de cross op.

Burton voert ERM klassement aan

Christopher Burton verstevigde zijn eerste plaats op de ranglijst van de Masters. In Jardy werd de Australiër met Cooley Lands (v. Cavalier Land) achtste.

Lips beste Nederlander in 3*

In de gewone korte 3* was Tim Lips met Eclips (v. Phin Phin) de beste Nederlandse combinatie, hij werd zeventiende. Op 1 punt volgde Theo van de Vendel met Zindane (v. Kreator xx). Beide ruiters kregen tijdfouten in de cross. De Fransman Karim Florent Laghouag won de wedstrijd met Triton Fontaine (v. Gentleman IV).

Vandaag worden de andere wedstrijden in Jardy afgerond.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron Eventing Nation/Paardenkrant-Horses.nl