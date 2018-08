Laatste rit De Vries en Farzana goed voor derde plaats in Intermédiaire I

Na zijn Prix St. Georges-winst op donderdag was Matthias Alexander Rath de gedoodverfde favoriet voor de Intermédiaire I, die wordt verreden op het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden. Met Danönchen OLD won hij de proef op Lichte Tour-niveau unaniem met 74,461%. Mara de Vries slaagde er niet in om haar tweede plaats te prolongeren en eindigde een plaatsje lager.