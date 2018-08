Ladies Cup en ouder-kind springen op Schröder Masters

De Ladies Cup houdt niet in dat amazones in dameszit de ring in zullen komen. Nee, de vrouwen zullen demonstreren dat ze gelijk zijn aan de mannen.

Powervrouwen

Op zaterdag 18 augustus strijden verschilende vrouwenteams om de Ladies Cup. De reden voor de splitsing tussen mannen in vrouwen is volgens Ruud Droste dat dit in Nederland bijna niet voorkomt. “In de wedstrijdsport kent men eigenlijk geen aparte klassen voor mannen en vrouwen, daarom is dit juist een keer leuk om te doen” vertelt Droste. De mede-organisator verwacht dan ook dat de vrouwen zullen strijden voor wat ze waard zijn.

Ouder-kind springen

Er wordt vaak gezegd dat paardensport in het bloed zit, en dat zal het ouder-kind springen dan ook gaan bewijzen. Samen zullen ouders en kind de ring in rijden, en een spannende strijd zal uitwijzen welk ouder en kind samen het beste team zijn.

Voor meer informatie klik hier.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl