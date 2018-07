Lamaze en Fine Lady pakken tweede Grote Prijs in drie weken

Naast dat Lamaze en Fine Lady gisteren en drie weken terug de Grote Prijzen wonnen, wonnen de twee afgelopen donderdag ook nog de 1,55m-rubriek in Calgary.

Tijdfout

De tweede plaats in deze 1,60m-rubriek met twee ronden was voor de Mexicaanse ruiter Enrique Gonzales met Chacna (v. Chacco Blue). Het duo liet als enige naast Lamaze en Fine Lady alle balken in de lepels liggen en kwam alleen met een tijdfout aan de finish.

With Wings

Karen Polle liet de KWPN-ruin With Wings zijn naam eer aan doen in de tweede ronde en ‘vloog’ in de snelste tijd over de eindstreep. De Japanse liep daarbij wel tegen vier strafpunten aan met de Larino-zoon en mocht zich als derde opstellen voor de prijsuitreiking.

Top vijf

De rest van de top 5 in deze prestigieuze Grand Prix op Spruce Meadows was voor niet-Canadezen. De Australiër Rowan Willis eindigde met Blue Movie, net als Chacna een nakomeling van Chacco Blue, op de vierde plek met in totaal vier strafpunten. Amerikaan Andrew Welles pakte met de door de Wierdense familie Borggreve gefokte Brindis Bogibo (v. Grand Pilot I) de vijfde plek.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl