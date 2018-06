Langehanenberg heeft rentree alweer gepland

Na de wereldbekerwedstrijd in Neumünster liet Langehanenberg eind februari al doorschemeren dat ze deelname in Tryon niet uit wilde sluiten. Voorwaarde daarvoor was wel dat de geboorte van haar tweede kindje precies moest passen. Na de bevalling van haar eerste dochtertje in 2015 was de amazone ook alweer snel in de wedstrijdring te vinden.

Fit

Na het optreden in de wereldbekerwedstrijd in Neumünster, waar het duo er zowel in de Grand Prix als in de kür met de overwinning vandoor ging, heeft het team van de amazone de hengst fit gehouden. Nu Finja vorige week is geboren wil Langehanenberg er in Aken, de belangrijkste observatiewedstrijd voor Tryon, graag weer bij zijn.

Bron: CHIO Aken/stGeorg