Langehanenberg: ‘Rijlaars kon nog niet dicht’

“Ik heb er geen spierpijn aan overgehouden en ik denk Damsey ook niet”, vertelt Helen Langehanenberg aan Dressursport Deutschland een week na het succes in Aken. De Duitse amazone kon daar starten omdat Cosmo van Sönke Rothenberger uitviel. Langehanenberg reed zich met een topscore meteen in beeld van bondscoach Theodorescu.

Kansen in Aken gestegen

“Ik denk dat we een hele kleine kans hebben om daar te zijn”, zegt Langehanenberg over haar mogelijke deelname aan de wereldruiterspelen in Tryon. “Misschien zijn onze kansen door Aken een klein beetje gestegen, maar ik loop niet op de zaken vooruit. Ik ben nog steeds super tevreden over de drie ronden in Aken.”

Turnier der Sieger

Monica Theodorescu heeft in Aken gezegd dat ze enkele combinaties nog één keer wil zien voor ze de beslissing neemt wie er naar Tryon afreizen. Voor Langehanenberg en de zestienjarige zoon van Dressage Royal wordt dat op het Turnier der Sieger in Münster. “Münster is een mooi concours, we hebben daar goede omstandigheden en is voor ons om de hoek.” Langehanenberg verheugd zich erop. Ze zal daar met Damsey alleen de Grand Prix rijden.

Met plakband dicht

En op de vraag of ze dan weer in haar rijlaarzen past, zegt ze lachend: “Dat weet ik niet. Na Aken heb ik ze niet meer aan gehad, ik rijd thuis altijd met chaps.” In Aken waren de kuiten van de amazone nog niet in de oude vorm na de geboorte van haar baby. De rits ging maar tot halverwege dicht en moest met zwarte tape afgeplakt worden.

