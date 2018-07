Langehanenberg vier weken na bevalling weer aan de top

In de Akense Nations Cup, de Preis der Familie Tesch, reed Langehanenberg de 16 jaar oude Hannoveraanse hengst Damsey FRH (v.Dressage Royal) naar een score van 77,034%. Een bijzondere prestatie gezien het feit dat ze vier weken geleden een dochter op de wereld heeft gezet.

Droom

De Duitse topamazone hoopte dat ze in Aken haar comeback kon maken, maar als Finja een paar weken langer in de buik van Langehanenberg zou blijven zitten was het niet gelukt. Eerste dochter Malin kwam in 2015 twee weken te laat, maar Finja was precies op tijd. “Ik weet niet of ze misschien gemerkt heeft dat dit mijn wens was en dus ‘op tijd’ is gekomen”, vertelt Langehanenberg.

Niets te merken van babypauze

Aan zowel Helen als Damsey FRH was niets te merken van de korte babypauze. De score van 77,034% zorgde ervoor dat ze als eerste starters samen het Duitse team aan de leiding brachten in de landenwedstrijd. De Duitse bondscoach Monica Theodorescu stond versteld. “Sterk gereden, te gek, ongelofelijk. Ik kan het niet begrijpen, ik heb nooit een kind gekregen – maar dit is een geweldige prestatie, ook fysiek.”

Zonder team niet mogelijk

Helen Langehanenberg legt uit dat dit niet mogelijk geweest was zonder het team om haar heen. Haar amazone en groom hielden de hengst in conditie, al had ze wel gezien dat Damsey FRH net zo dik geworden was als zijzelf, en zelfs in deze conditie presteert hij goed. Hij heeft nog even tijd om weer in optimale vorm te komen; Helens droom is nu de Wereldruiterspelen rijden in Tryon.

