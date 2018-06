“Het zijn twee heel verschillende paarden. Joint Venture heeft volgens mij al het vermogen en lijkt echt een paard voor het grote werk. Jukebox springt heel patent en is fijn te sturen. Beide paarden hebben we geprobeerd en ook dat leek goed.”

Successen

Dat de twee dit seizoen als vierjarigen al goed hebben gesprongen in jonge paardencompetities is voor Lansink mooi meegenomen. Zo won Jukebox in Tubbergen en werd Joint Venture tweede in de eerste etappe van De Wolden Cup en derde in de voorselectie voor de Blom Cup in Geesteren. “Kijk, dat is voor mij niet leidend. Je moet altijd je eigen kop volgen, maar het is toch mooi meegenomen dat ze ook op concours al goed gesprongen hebben.”

Tot einde dekseizoen bij Tewis

De twee hengsten blijven in ieder geval nog tot het einde van het dekseizoen bij Reinie Tewis. “Daarna gaan we om de om te tafel om te bespreken hoe de opleiding verder gaat.”

Joint Venture:



Jukebox



