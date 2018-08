Sinds halverwege augustus is Lars Kuster als stalruiter aan de slag gegaan bij Jos Lansink. De twintigjarige springruiter kwam in december vorig jaar voor het eerst in contact met Lansink. “Vanuit mijn opleiding commerciële economie ben ik gaan stage lopen bij Jos tot april dit jaar. Halverwege die periode bood hij me een werkplek aan en over zo’n kans hoef je natuurlijk geen twee keer over na te denken”, vertelt Kuster.