Laura Graves zet haar zinnen op strijd ter titanen

“Als ik ergens naartoe ga, ga ik om te winnen. Daar hoop ik in Aken natuurlijk ook op”, vertelt de Amerikaanse amazone. “Afgelopen jaar won ik één van de proeven en dat lukte me ook op de Wereldbekerfinale in Parijs. Verdades is in zeer goede vorm en geeft me geen reden er aan te twijfelen dat het in Aken nogmaals kan lukken.”

Verjaardagscadeau

Vorig jaar slaagde de sympathieke amazone er in om Werth te verslaan in de Grand Prix Spécial, notabene op haar verjaardag. “Dat was een fantastisch gevoel. Dit jaar valt de kür op mijn verjaardag. Misschien is dat voor dit jaar mijn verjaardagscadeau wel!”

Strijd der titanen

Ook al heeft Graves haar zinnen er op gezet om Werth wederom te verslaan, baalt ze er van dat één van de topfavorieten zich heeft afgemeld. “Ik was best wel teleurgesteld dat Sönke Rothenberger en Cosmo niet aan start komen. Ik strijd graag tegen de sterkste concurrentie en geloof dat Cosmo een paard is dat momenteel in topvorm verkeerd. Nu moeten we wachten tot Tryon voor ik me aan hem kan meten.”

Bron: Reiter Revue