Laura Visser: ‘Alles in het teken van de slipjas’

“De proef ging heel goed, de appuyementen waren mooi en de uitgestrekte draf is verbeterd”, vertelt Laura Visser over haar Prix St. Georges. “De Intermédiaire I moet ik nog even oefenen. Zillion werd iets te heet en dat leverde storingen op in de galop. Voor mij betekend dit dat ik steeds een stukje dichterbij de Grand Prix komt”, aldus de trotse amazone, die bij haar debuut de door Mart Visser ontworpen slipjas van moeder Tosca Visser droeg.

Teleurstellende ZZ-Zwaar-groep

In de Inter I kwam Visser net niet boven de 60% uit en ging de overwinning naar Chris Epskamp met de Rubels-zoon Wubels Zw. In de ZZ-Zwaar kwam slechts één ruiter (van de negen starts) met een voldoende score de ring uit. Dennis Schurink stuurde Wonder Lady (v. Parcival) in de eerste ring naar 64,14%. In d andere ring slaagde geen van de zeven combinaties.

