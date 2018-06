Laura Visser: ‘Ik moet er zelf nog wel een beetje ingroeien hoor’

“Ik moet er zelf nog een beetje ingroeien hoor”, vertelt Laura Visser – dochter van Kees en Tosca Visser) lachend. “Na Sajouti heb ik heel kort nog even op een jong paard gereden, maar verder niet. Zillion rijd ik nu sinds zeven maanden. Hij was van een goede kennis en ik heb hem eens gereden, toen vond ik het direct al een leuk paard. Zelf hadden we een jong, wat kleiner paard en zo kwam het idee om te ruilen.”

Trotse amazone

Zeven maanden later en vier wedstrijden verder mocht de amazone in Vorden de eerste en derde prijs in ontvangst nemen. “Ik ben heel blij en trots en het ziet er hoopvol uit. In de proeven gingen vooral de uitgestrekte stap en draf goed, maar we scoorden ook met het achterwaarts gaan, de keertwendingen en het halthouden. Over het algemeen mag Zillion gedurende de proef nog meer bergopwaarts blijven gaan.”

Aanleg voor sluiten

Visser prijst vooral Zillion’s aanleg om te sluiten. “Hij heeft daar heel veel kwaliteit in en in de training zijn we al bezig met wat pasjes passage. Dat pakt hij heel goed op. In de draf ontwikkeld hij zich daardoor ook heel goed. Qua type is hij misschien iets ouderwets.” De leerlinge van Hans Peter Minderhoud en haar moeder Tosca, heeft geen haast. “We gaan rustig aan kijken hoe ver we komen. Want zo hoog mogelijk komen wil ik wel!”

Frederike Gotink dubbel in de prijzen

De andere ZZ-Zwaar-proef werd met 63,43% gewonnen door Frederike Gotink en de Olivi-zoon Guess. In de eerste proef moest ze nog genoegen nemen met de tweede plaats achter Visser. Ook in de gecombineerde Prix St. Georges/Intermediaire I was er prijs voor Gotink, nu in het zadel van halfzus Caraat. De Gribaldi-dochter kreeg 62,06% voor haar PSG en 61,69% voor haar Inter I, goed voor plaatsen twee en vier.

Timmermans en Van der Schaft overtuigen

In de Lichte Tour was het Margo Timmermans die op overtuigende wijze de overwinning opeiste. Met de Rousseau-zoon Ghana was ze goed voor 68,46%, waarmee ze ruim zes procent voorsprong nam op Gotink. Daarmee verbeterde ze haar winnende score van vorige week in Velsen-Zuid met vier procent. In de Intermediaire II behaalde Romy van der Schaft met 69,12% de hoogste (dag)score. Daarvoor zadelde ze de Gribaldi-zoon Be Painted.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl