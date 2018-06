Laura Zwart grootverdiener in Gorredijk

In het ZZ-Zwaar pakte Zwart in één van de proeven de overwinning: met een score van 66,07%, waarbij de juryleden slechts een half punt uiteen zaten, won ze de eerste proef met Eros. Lisanne Veenje werd hier tweede met Friesen Exklusiv Wirdmer (65,85%) en Iris Sijtsma, tevens aangesloten bij het Mei Grand Prix Nei Grand Prix-project, werd derde met Horses2Fly Eye Catcher SF (65%).

Kritischere blik

In de tweede proef van deze klasse werd er met een iets ander oog naar de combinaties gekeken. Door het lijf, over de rug, gedragenheid en verzameling waren duidelijke speerpunten van het jurycorps en wellicht dat er hierdoor ook een wat andere uitslag was. De scores waren hier dan ook wat lager in vergelijking met de eerste proef. Ditmaal kwam Lisanne Veenje aan kop, vooral door het jurylid bij A die vond dat ze er wel aan reed, terwijl het jurylid bij C vond dat de amazone duidelijk te hard moest werken om aan kop te komen. Desondanks was het gemiddelde van Veenje (63,71%) genoeg voor de koppositie. Zwart werd nu tweede (62,64%).

Lichte Tour

In de Lichte Tour mocht Laura Zwart ook het oranje lint in ontvangst nemen. Met de bonte Bingo (v. Tuschinski) had ze wat juryverschil, waar meer deelnemers in deze rubriek mee te kampen kregen, maar haar gemiddelde van 64,93% was voldoende voor de winst. Sabien Mollema en Bubbles (v. United) werden tweede (63,75%).

Nathalie Vorenhout kwam als winnares uit de bus in de Intermediaire I. Met Anna van de Haffriehoeve (v. Rindert 406) kwam ze uit op een gemiddelde van 221,75 punten (65,22%), net iets meer dan Martsje Bergsma en Cotton Eye Joe (v. K.E.C. Maximum J.) die uitkwamen op 64,85%.

De volledige uitslag staat momenteel hier.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl